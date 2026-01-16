Equipo de Kast intenta calmar las aguas ante inquietud por Gabinete: “Habrá espacio para partidos y técnicos”

Quedan solo cuatro para que el presidente electo José Antonio Kast presente oficialmente a su primer Gabinete y aún quedan numerosas dudas respecto a los nombres que la integrarán, marcado por las conversaciones con los partidos políticos y la caída de candidatos, como Rodolfo Carter y Guillermo Turner, entre otros.

Ante la incertidumbre que genera esta situación, a lo que se suma la negativa del Partido Nacional Libertario a sumarse al equipo de Kast, desde la Oficina del Presidente Electo salieron a intentar calmar las aguas y dejando en claro que se han recogido “todas las opiniones” y que habrá “espacio para partidos y técnicos”.

Mara Sedini, vocera de la OPE, declaró a los medios que “más allá de los nombres, lo importante es las definiciones que ha ido tomando el presidente electo en torno a cuáles son las prioridades del país y cuáles son los perfiles de las personas para poder encabezar las distintas carteras que tienen mandatos claros, definitivos en base a las urgencias que se han planteado desde la campaña y que han ido creciendo durante este último mes”.

Sedini recalcó que “lo importante es tener claro que van a ser personas muy alineadas con ese proyecto, muy alineadas con esas prioridades y que van a dejar, digamos, los pies en la calle precisamente para cumplir con un mandato presidencial que es desafiante, que es potente, pero que estamos seguros que se va a cumplir por las características de quienes van a integrar ese gabinete”.

Consultada sobre la influencia de los partidos políticos en la conformación del gabinete, la futura vocera de Gobierno indicó que “se escucharon todas las opiniones, se escucharon a todas las agrupaciones, a todos los partidos políticos. Este va a ser un gobierno de unidad, este va a ser un gobierno muy transversal, con diversidad de opiniones, con diversidad de personas”.

“El gobierno se compone de muchas capas. Yo sé que, porque estamos a cuatro días del anuncio de los ministerios, estamos absolutamente fijándonos en tal vez esos 25 ministerios y quiénes los van a encabezar. Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos dentro del gobierno. Y voy a insistir en que el presidente electo elegirá a las mejores personas, tanto del mundo político, del mundo técnico y diversos otros mundos específicos, que precisamente son las mejores personas para los diferentes cargos”, reiteró Mara Sedini.

Gabinete de Kast: ausencia de libertarios y caída de nombres

Mara Sedini también tuvo tiempo para referirse a la decisión de los libertarios de no ser parte del equipo de ministros de José Antonio Kast y la caída de nombres como Carter en Seguridad o Guillermo Turner en Defensa.

Ante esto, puntualizó que “el presidente electo tiene una capacidad tremenda de escuchar a las diversas personas, a los distintos grupos, a los partidos y ha sido muy abierto en darles a todos la posibilidad de poder plantear sus distintas preocupaciones, además de eso el presidente tiene un liderazgo profundo, claro y sus lineamientos definitivos en cuanto a los perfiles de los distintos cargos”.

En esta línea, expresó que “habiendo escuchado y teniendo claro esa línea, él va a decir quiénes son las personas que deben encabezarlo, pero es importante saber que se ha escuchado a todos los actores y el presidente está abierto a recibir a todos quienes quieran aportar a este gobierno”.