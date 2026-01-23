Monckeberg sentencia presencia de Jaime Campos en gabinete de Kast: “Ese caballero va a producir dolor de cabeza”

El ex presidente de RN además dejó ver la molestia de los partidos políticos por su poca presencia en el equipo de ministros.

Cristián Monckeberg, ex ministro y otrora presidente de Renovación Nacional, dejó ver su preocupación por la conformación del gabinete de José Antonio Kast, apuntando a la molestia de los partidos políticos por su poca presencia, además de advertir que Jaime Campos se convertirá en un “dolor de cabeza” para la futura administración.

En entrevista con radio Cooperativa, Monckeberg confesó que “efectivamente, el primer gabinete tiene un déficit político importante y los partidos están enojados. Eso es verdad”.

“Yo provengo de RN, estoy en los chats y, aunque no lo expresen públicamente en esta etapa, les gustaría tener más presencia”, indicó el otrora ministro, quien adelantó que esto afectará la relación de La Moneda con el Legislativo a partir del 11 de marzo.

Prueba del poco peso partidista en el gabinete, fue la caída de Santiago Montt de la cartera de Minería, aseveró Cristián Monckeberg.

“Ese déficit puede pasar la cuenta, y la primera alarma la fija el nombramiento fallido del ministro de Minería. Ahí se encarna el ejemplo de déficit político por negligencia o buena fe de la empresa que anunció su arribo al gabinete antes de que se oficializase”, expresó.

Sin embargo, para Monckeberg el gran pero del nuevo equipo de ministros es la llegada de Jaime Campos al Ministerio de Agricultura.

“No le veo ningún sentido político. Va a ser un vocero que va a hablar más que la vocera y le va a producir un problema al Gobierno permanente (…) Yo creo que ese caballero va a producir dolor de cabeza”, sentenció.