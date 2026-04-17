Carlos Larraín defiende a Kast: “Quieren descalificar su figura para tener una tole-tole institucional”

Larraín acusó de “mala fe” a la oposición, especialmente al PC y FA, por hacer eco de lo que llamó “tropiezos del Gobierno”.

AGENCIA UNO

Carlos Larraín, histórico dirigente de Renovación Nacional, defendió la gestión realizada por José Antonio Kast en su primer mes de Gobierno, ante la serie de polémicas protagonizadas por el jefe de Estado, como el almuerzo con sus ex compañeros en La Moneda o la Ley de Reconstrucción Nacional.

Ante la controversia por usar dependencias públicas para reunirse con sus amigos, el ex timonel de RN le bajó el perfil, aseverando que “el presidente de la República no es un ermitaño, y cómo no va a ser natural que él trate de reconstruir sus antiguos conocidos y amigos, es lo más normal que hay”.

En esta línea, Carlos Larraín aseguró que “quieren descalificar la figura del presidente de la República para ver si podemos tener una buena tole-tole institucional”, agregando que “es lo que quiere el Partido Comunista y los sectores más extremos del Frente Amplio”.

Consultado sobre el primer mes de Kast en La Moneda, Larraín sostuvo a Emol que “el primer mes de gobierno ha sido de una actividad intensísima. El gobierno se plantea objetivos muy ambiciosos y por lo mismo tiene que explicar las cosas con mucha atención”.

No obstante, reconoció que “ha habido algunos tropiezos, cómo no los va a haber, pero eso te prueba un poco la mala fe de la oposición, que se cuelga de tonteras para hacer la vida difícil”.

Carlos Larraín defiende Ley de Reconstrucción Nacional

El ex presidente de Renovación Nacional entregó todo su apoyo al proyecto de Reconstrucción Nacional que quiere concretar José Antonio Kast, declarando que “a mí me parece que el empeño central del proyecto de reconstrucción o reactivación es reanimar el empleo. Yo no he visto nada que tenga un alcance más fuerte, un impacto más fuerte en la pobreza y en la situación de las clases medias”.

Sobre sus críticos, Carlos Larraín espetó: “Los diputados de las zonas que fueron afectadas por los incendios no quieren mejorar la operación del fisco y al mismo tiempo le están pidiendo al Estado que haga una reconstrucción acelerada y bien hecha. Oye, por amor de Dios. ¿se ríen de la gente que quedó sin casa? Que están todos allegados donde otros parientes. Oye, zonas completas de ciudades medianas fueron arrasadas y ellos quieren poner dificultades para la reconstrucción. Francamente, no lo entiendo”.

En materia política, Larraín tuvo una mirada crítica sobre el rol de RN, indicando que esto permitió la aparición de Republicanos, y culpó de esto el apoyo entregado en las pasadas elecciones presidenciales a Evelyn Matthei.

“El apoyo a Evelyn Matthei fue una equivocación. Se guiaron por las encuestas que reflejaban 14 meses antes de la elección, y no quisieron esforzarse, ir más allá, buscar coincidencias con el candidato José Antonio Kast, que era, sin duda, el que mejor expresa los puntos de vista de la derecha chilena. Doña Evelyn Matthei encarnaba, por así decir, y con esto no quiero ser cruel, pero lo que Sebastián Piñera llamó desde un patio en La Moneda, los cómplices pasivos. Entonces, si era por buscar novedades, ahí nos las íbamos a encontrar. Eso está claro”, sentenció Carlos Larraín.