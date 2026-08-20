Kast da portazo a plebiscito para reforma de seguridad: “No es algo que vayamos a impulsar como Gobierno”

El jefe de Estado también aprovechó de responder a las críticas de su antecesor, Gabriel Boric, quien apunta a que la reforma restringirá las libertades de las ciudadanía.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast cerró la puerta a realizar un plebiscito para respaldar la reforma constitucional de seguridad, como planteó su propia colectividad, el Partido Republicano.

Consultado sobre la propuesta del senador Andrés Squella, timonel republicano, de llevar a las urnas la reforma constitucional en caso de ser rechazada por Congreso, el presidente Kast expresó que “nosotros tenemos que enfocarnos en lo que planteamos durante nuestra campaña. Un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales”.

“Dentro de nuestro programa no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos. Ello no obsta a que parlamentarios, presidentes de partido, puedan plantear distintas ideas. Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno en distintas materias”, argumentó el gobernante.

En esta línea, Kast puntualizó que “creemos que hoy día con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Parlamento”.

Pero el jefe de Estado también aprovechó de responder a las críticas de su antecesor, Gabriel Boric, y la ex ministra Camila Vallejo, quienes apuntan a que la reforma restringirá las libertades de las ciudadanía.

“No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Lo que hemos señalado nosotros y fue un debate durante la campaña y Chile eligió, eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso. La alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas”, precisó