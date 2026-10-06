Republicanos: “Lo que vive Chile es brutal y dramático, pero el Gobierno lo está haciendo muy bien”

Para Vicente Bruna, “la crítica fácil por supuesto que retribuye, porque la ciudadanía aplaude, y hay otros que quizás están pensando también en adelantar carreras presidenciales, pero yo creo que es un error”.

AGENCIA UNO

Vicente Bruna, secretario general de Republicanos, defendió la gestión realizada por el Gobierno de José Antonio Kast, ante las críticas surgidas desde el propio oficialismo, como las senadoras RN María José Gatica y Paulina Núñez.

En declaraciones a radio Cooperativa, Bruna planteó que “los partidos políticos de derecha están todos en una derecha que construye, pero hay personeros del oficialismo que, por un rédito político propio, personal, individual, están dispuestos a pegarle públicamente al Gobierno”.

En esta línea, el representante de Republicanos aseveró que “lo que está viviendo Chile ahora es brutal: el desempleo es una realidad dramática; lo que están viviendo las familias en seguridad es una realidad dramática, pero este Gobierno tiene las herramientas para solucionar eso y yo creo que lo va a hacer muy bien; y (en realidad ya) lo está haciendo muy bien”.

Para Vicente Bruna, “la crítica fácil por supuesto que retribuye, porque la ciudadanía aplaude, y hay otros que quizás están pensando también en adelantar carreras presidenciales, pero yo creo que es un error”.

Bruna instó a las voces disonantes del oficialismo a “pedirles un poco de ayuda a esas personas que se desordenan públicamente, para que se cuadren con el Gobierno, (…) hagan las críticas en privado y logremos sacar este Gobierno adelante”.