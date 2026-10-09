Matthei descarta sumarse a gabinete de Kast: “Hay ministros de primera y de segunda”

Evelyn Matthei también aprovechó de hacer una comparación con la forma en que Sebastián Piñera enfrentaba las controversias entre sus ministros.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei cerró la puerta a sumarse al gabinete del presidente José Antonio Kast y cuestionó la toma de decisiones al interior del Gobierno.

En entrevista con radio Biobío, la ex candidata presidencial apuntó al peso que tienen ciertos ministerios por sobre el resto, apuntando principalmente a Jorge Quiroz, de Hacienda; y Martín Arrau, de Seguridad Pública.

“Yo discrepo profundamente de la forma en que se toman las decisiones en este gobierno. Aquí hay ministros como de primera y ministros de segunda”, puntualizó Evelyn Matthei.

La otrora alcaldesa de Providencia puso como ejemplo de esta situación lo que sucede entre Quiroz y su par del Trabajo, Tomás Rau: “Yo no veo, por ejemplo, un diálogo de verdad entre el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo”.

Consultado sobre si en las actuales condiciones se sumaría al gabinete de José Antonio Kast en las actuales condiciones, Matthei lo descartó de manera tajante.

“Al final, los que toman las decisiones son dos o tres, y si te ofrecen un Ministerio del Trabajo para después no escucharte, ¿cómo vas a aceptar en esas condiciones?”, aseveró la ahora panelista de radio.

Evelyn Matthei también aprovechó de hacer una comparación con la forma en que Sebastián Piñera enfrentaba las controversias entre sus ministros.

“Cuando había discrepancia entre sus ministros, él los llamaba, él escuchaba a todas las partes, él hacía todas las preguntas, él mandaba a hacer los estudios y finalmente cortaba el queque”, recordó la ex candidata presidencial.

Para Matthei, esto era una forma de respaldar a sus ministros, “pero “obviamente que en esta administración funciona muy distinto”.