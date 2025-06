Entre bicicletas, chocolate caliente y un café en París: el cuestionado viaje de Joaquín Lavín a Países Bajos

La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto sus ojos en una serie de fiscalizaciones con impacto. Entre ellas, la ya conocida de licencias médicas, y esta semana hizo eco de una auditoría realizada a la disuelta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO).

La organización en la que participaban Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea fue cuestionada por una serie de gastos, rendiciones y servicios que la Contraloría consideró estaban fuera de sus atribuciones. Dentro de ellos, un viaje con dineros de la entidad a Países Bajos del ex alcalde Joaquín Lavín Infante.

En los antecedentes analizados se menciona que la AMZO compró un pasaje con destino a Países Bajos con “un monto ascendente a $2.525.520, para la adquisición de un pasaje aéreo al señor Joaquín Lavín Infante, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Las Condes”.

La CGR indica que “no existió autorización expresa” por parte del directorio al viaje de Lavín, pero que, además, resultaba “improcedente” efectuar este gasto a cargo de la organización de municipios.

¿A qué fueron a Europa y qué se rindió?

“Venimos a aprender cómo es la convivencia de bicicletas y autos”, fue parte del relato del entonces alcalde de Las Condes en sus redes sociales.

El cuestionamiento de la Contraloría indica que, pese a que el pago del pasaje se justificaría en el interés del grupo de municipios en las ciclovías holandesas, el concejo municipal N° 994 de Las Condes, realizado el 21 de marzo de 2019, visó el viaje de Lavín que también incluía a Islandia con el fin de “conocer proyectos de movilidad y ciclovías” y de “conocer proyectos de prevención de alcoholes y drogas”, entre el 6 y el 12 de abril de 2019.

“No se advierten las razones por las cuales la AMZO financió el pasaje del señor Lavín Infante, en circunstancias en que éste habría viajado en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Las Condes y no de Presidente de la asociación”, indica la auditoría.

En el viaje, Lavín no estuvo solo. Además de funcionarios del municipio, la AMZO financió también el viaje del director ejecutivo y de proyectos de la organización, Cristian Palacios, quien coincidió con Lavín en Países Bajos entre el 2 y el 9 de abril.

La rendición de gastos de Espinoza sumó $3.207.729, correspondientes a 77,2 euros de una cena en Ámsterdam; 127 euros del traslado en taxi entre las ciudades de Utrecht y Houten; un chocolate caliente en Delft por 17,7 euros; y 1.484 euros por cinco noches de alojamiento, entre otros.

Sobre el viaje de Lavín y el director de AMZO al evento bautizado como Holanda-Ciclos, la Contraloría agrega que consultó por qué los pasajes —ambos comprados a la agencia Turavión— tenían una diferencia de $1.407.512 (el pasaje de Lavín costó $2.525.520 y el del funcionario de la AMZO $1.118.008), aunque desde la organización le indicaron “desconocer la razón”.

Ambos pasajes fueron pagados con un único cheque por $3.643.528, que se cobró el 18 de abril de 2019.

“Estas estructuras que se crearon al alero de corporaciones privadas para satisfacer las necesidades públicas sin el suficiente control y sin el cumplimiento de las normas de transparencia y de compras públicas y del derecho público generaron estos vacíos que hoy se encuentran en investigación. Es muy importante que la Contraloría siga emitiendo estos informes y que el Ministerio Público determine si existe algún delito en el mal uso de estos recursos públicos“, comentó a EL DÍNAMO Alberto Precht, abogado y ex presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.

El paso por Bélgica y Francia

Los cuestionamientos al uso de plata común de la AMZO y a que este viaje se haya hecho sin autorización del directorio —además de haberse realizado con un foco en la gestión para la municipalidad de Las Condes y no el grupo de integrantes de la organización— también se centran en un segundo viaje que realizó el director de la AMZO.

La invitación era originalmente para Joaquín Lavín y provenía directamente del embajador del Reino de los Países Bajos.

“(El embajador) invitó al señor Joaquín Lavín Infante, Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, o a alguien de su equipo, a una conferencia europea de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo era compartir información y experiencias de Países Bajos como socio para soluciones innovadoras y sostenibles en el área de desarrollo de la movilidad inteligente, a realizarse en la ciudad de Eindhoven del mencionado país, entre el 3 y el 6 de junio de 2019. Los costos asociados al programa y el hospedaje serían cubiertos por Países Bajos, mientras que los gastos de avión y transporte debían ser efectuados por cada participante”, detalla el informe de Contraloría.

Lavín, al no poder asistir, acordó con la organización que asistiría el director de proyectos de la AMZO.

En ese tenor, mediante la asamblea, la AMZO le entregó al director de proyectos un fondo de $1.000.000 a rendir. u0022Pues bien, de la revisión a la aludida rendición de fondos por $424.386, se constató que 11 gastos, ascendentes a $355.285, fueron efectuados fuera del período de la actividad y fuera de Países Bajosu0022, dice la Contraloría.

La rendición incluyó un almuerzo en Bélgica y un café en Francia, países que no estaban incluidos en el itinerario de la conferencia. El organismo liderado por Pérez relató que, ante las consultas por este desembolso, la organización le contestó que no existían antecedentes que permitieran clarificar las razones del director ejecutivo para no dar cumplimiento a la finalidad del viaje para el cual se le autorizó.

Sobre este particular, la Contraloría dijo que u0022se remitirá el resultado de la fiscalización al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para conocimiento y fines que estimen pertinentesu0022.

Los descargos de Joaquín Lavín por su viaje a Europa

La Contraloría no pudo subsanar la observación, pues indicó que no se podían realizar acciones correctivas ya que la asociación fue disuelta. “En virtud de que esa entidad confirmó la situación objetada, sin aportar antecedentes que permitan desvirtuar el hecho observado, corresponde mantener la presente observación”, concluyeron sobre este punto.

“Ámsterdam es un referente mundial para los alcaldes porque se trata de una ciudad que se transformó. Pasó del uso del automóvil al uso de la bicicleta como principal medio de transporte. Y el contexto de la visita fue, precisamente, la instauración del Plan Holanda en Las Condes”, comenta Lavín Infante a El DÍNAMO.

“Ese Plan Holanda se implementó en el barrio El Golf y especialmente en la ciclovía de Presidente Riesco. En todo caso, lo que objeta la Contraloría es que, en mi caso, debí haber ido como alcalde de Las Condes más que como presidente de la AMZO, porque fui autorizado por el concejo municipal. Pero en realidad fue la AMZO”, argumentó el ex alcalde.