Valle Nevado extiende temporada de esquí hasta noviembre por primera vez en su historia

Por su parte, desde La Parva indicaron que si bien la temporada inicialmente finalizará este 18 de octubre, evaluarán la posibilidad de extenderla, tras superar los 130.000 usuarios.

AGENCIA UNO

La Región Metropolitana extendió de manera inédita la temporada de esquí ante las nevadas de este 2026, por lo que centros como Valle Nevado extenderán sus labores hasta noviembre por primera vez en su historia.

Según precisó el recinto a Emol, la medida responde a que en las últimas 48 horas hay 1,2 metros de nieve acumulados, lo que lleva a cerca de 7 metros en todo el invierno.

Dominique Rudloff, gerenta general de Valle Nevado, reconoció que “estamos sorprendidos y comprobando por qué Valle Nevado es reconocido en el mundo: por su nieve”.

La ejecutiva detalló que, tras abrir sus puertas el pasado 19 de junio, sumará 143 días de temporada, apuntando que “es inédito mantener la operación hasta el undécimo mes del año y tener una temporada tan extensa”.

La representante de Valle Nevado precisó que la ocupación hotelera llegó al 95%, con un promedio de más de 3.000 visitantes diarios, gracias a la implementación del Aconcagua Ski Residences, su nuevo modelo de residencias de montaña.

“Estamos frente a una temporada récord, marcada por las excepcionales condiciones de nieve y por un creciente interés por nuestra cordillera”, puntualizó Rudloff.

Por su parte, desde La Parva indicaron que si bien la temporada inicialmente finalizará este 18 de octubre, evaluarán la posibilidad de extenderla, tras superar los 130.000 usuarios.

Una postura similar dejó ver El Colorado. Desde Andacor declararon que “la temporada, pese a haber comenzado más tarde de lo habitual, nos sorprendió con nevadas extraordinarias que hoy nos permiten extender la operación y seguir recibiendo a nuestros visitantes”.