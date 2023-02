Así fue la contundente respuesta de José Antonio Neme a Tonka Tomicic por supuesto “maltrato” de Canal 13

7 de Febrero de 2023

El pasado viernes, Tonka Tomicic se refirió a las declaraciones de José Antonio Neme respecto a que Canal 13 no la apoyó por el caso Relojes.

José Antonio Neme, periodista y animador de televisión, respondió este martes a las declaraciones que le dedicó Tonka Tomicic el pasado viernes durante su comentada entrevista en Canal 13.

En ese entonces, la ex conductora de Bienvenidos fue consultada respecto a si se había sentido respaldada por la estación privada, a raíz de los comentarios que hizo su colega de Mega.

“Yo sé que nace desde su corazón, pero cuando llegó esta carpeta filtrada (de la investigación del caso relojes vip robados) fui al cuarto piso, hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo“, explicó Tomicic.

Además, aseguró que entendía que el mensaje de José Antonio Neme “viene desde el cariño y se lo agradezco a José Antonio, pero el canal se ha portado bien conmigo“, aclaró.

Durante este martes, en Mucho Gusto volvieron a abordar la situación que atraviesa Tonka Tomicic, oportunidad en la que el periodista aprovechó de referirse a sus palabras.

De entrada, José Antonio Neme aclaró que “yo no hablo de maltrato mediático por el caso joyas“, sino que “si a ti te someten a una agonía televisiva y luego levantan un programa que es el que escoge Tonka para hacer sus descargos (Tu Día)… porque nuestros queridos animadores, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, no estarían ahí si no se hubiera terminado el Bienvenidos”.

“Si Mega va a terminar con Mucho Gusto que me despida hoy, pero que no me haga venir ocho meses más, porque es un maltrato. Si eso no es maltrato que me digan qué lo es que es”, agregó, en alusión al tiempo que pasó Tonka Tomicic conduciendo Bienvenidos sabiendo que saldría de pantalla.

José Antonio Neme no habló con Tonka Tomicic

En medio de la conversación, Karen Doggenweiler le consultó a José Antonio Neme si había conversado en los últimos días con Tonka Tomicic a raíz de esta situación que se generó por sus declaraciones.

“No, yo tengo una confianza a ese nivel. Yo trabajo en televisión hace 20 años. Los canales toman buenas y malas decisiones, eso está perfecto, pero hay formas“, indicó.

Seguido a eso, José Antonio Neme insistió en su punto anterior. “Conduce este matinal ocho meses con un comunicado de prensa de Canal 13 sentenciando de muerte el programa, para que después venga Tu Día donde José Luis y Priscilla le preguntan sobre ese maltrato”, afirmó.

“Si a mí me van a sacar, no me dejen agonizando seis meses en pantalla“, cerró.