El relato del carabinero que logró frustrar robo en un supermercado de La Florida

21 de Marzo de 2023

Fueron tres los delincuentes que llegaron armados a este supermercado, sin percatarse de la presencia del uniformado, debido a que estaba de franco.

Compartir

El suboficial Israel Morales se enfrentó el pasado domingo a tres delincuentes para frustrar el robo que buscaban concretar en un supermercado ubicado en la intersección de las calles San José de la Estrella con Santa Raquel en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El uniformado que se desempeña en la 36ª Comisaría de La Florida, se encontraba de franco y junto a su prima cuando se percató de la presencia de los sujetos armados.

“Siempre está el peligro de que a uno le disparen, por eso uno tiene que ser rápido, más rápido que el delincuente; una para tratar de detenerlo y otra para protegerse uno y a las víctimas que están en peligro en ese momento”, explicó el suboficial de Carabineros.

Uno de los delincuentes amenazó al guardia de seguridad, oportunidad en la que Israel Morales decidió disparar en seis oportunidades.

“Al momento de verificar que estaba en peligro la vida del guardia y de los cajeros, extraigo mi armamento particular y efectúo unos disparos para tratar de deternerlos (…) uno de ellos apuntaba en la cabeza a uno de los guardias, había que proteger a las víctimas en ese momento”, afirmó.

“Primero me preocupé de los trabajadores y de los clientes”

Junto con eso, agregó, “los otros dos sujetos, al ver que yo estaba efectuando disparos, botan una gaveta de dinero, arrancándose al interior del supermercado. Luego, se sacan las capuchas y se juntan con los clientes para tratar de salir sin ser identificados“.

Una vez que los delincuentes se retiraron del supermercado en La Florida, el suboficial de Carabineros verificó si “el guardia estaba lesionado o si un trabajador o un cliente estaba herido. Primero me preocupé de los trabajadores y de los clientes“.

“Posteriormente llamé a la central de comunicaciones para pedir cooperación y comunicarle lo que había sucedido”, añadió, para luego verificar que “no había más delincuente y toda la gente me saludaba, me felicitaba. Decían que gracias a Carabineros… bueno, entre comillas, le salvé la vida al guardia”.