José Piñera reaparece para defender a las AFP: “El sistema no se ha acabado, está totalmente vigente”

28 de Julio de 2024

El economista aseguró que el proceso constitucional fracasó en Chile al no garantizar la propiedad de los fondos de pensiones.

José Piñera, ideólogo del sistema de administradoras de fondos de pensiones, reapareció en los últimos días para reiterar su defensa a las AFP y de pasó lanzó duras críticas al Gobierno de Gabriel Boric.

El economista fue parte de una charla realizada por el Instituto Cato de Argentina, cuya intervención fue viralizada este sábado, marcando una de sus pocas intervenciones públicas posteriores a la muerte de su hermano Sebastián Piñera.

Piñera defendió el sistema instaurado en dictadura, asegurando que “lleva 44 años, está vigente, la prensa internacional cada vez que hay un problema cree que se acabó el sistema, el sistema no se ha acabado, está totalmente vigente en Chile”.

José Piñera aprovechó la ocasión para disparar contra La Moneda, planteando que “tenemos hoy día lamentablemente un Gobierno muy confundido que intentó derogar la ley fundacional del sistema que se llama el decreto ley 3.500, hace un año fue totalmente rechazado en el Congreso. Por otra parte, el hecho de haber transformado de hecho a cada trabajador en un pequeño propietario, fue crucial hace 2 años cuando en medio de la confusión se intentó crear una nueva constitución en Chile, desde una hoja en blanco se llamó, y todo el mundo creyó que se iba a cambiar la constitución nacida en un momento histórico excepcional lo cual ayudaba al discurso de cambiarla”.

Para el ex ministro de Pinochet, “el Gobierno cometió el error enorme de no querer garantizar en la constitución la propiedad de los fondos de pensiones, la verdad que ellos soñaban con hacer algo similar a lo que había hecho nuestro país vecino y expropiar no 30.000 millones sino que 200.000 millones de dólares”.

“La sociedad civil en Chile se movilizó, se energizó, se creó un movimiento llamado Con mi plata no, Not with my money, en que llamamos a cada trabajador chileno a movilizarse, no por Vietnam o por Ucrania sino que por sus fondos de pensiones, y ese movimiento fue tan fuerte que llevó, se dice que es la principal causa, al rechazo del proyecto de nueva constitución en Chile”, argumentó.

José Piñera puntualizó que “salvamos la constitución actual gracias a este error de que no quisieron garantizar la propiedad de los fondos de pensiones”.