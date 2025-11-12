Por qué la Municipalidad de Santiago paralizó las obras de remodelación en La Moneda

El alcalde de Santiago recalcó que “el predicamento es bien simple, todos tienen que cumplir la ley: el más humilde locatario que hace una remodelación y también el Palacio de gobierno”.

El Gobierno y el alcalde Mario Desbordes sumaron un nuevo capítulo en su tirante relación, luego que la Municipalidad de Santiago paralizara las obras de remodelación del Palacio La Moneda, las que se extenderán por un año.

La iniciativa, que significa el desembolso de $4.629 millones, contempla instalar salas de lactancia, baños con mejor accesibilidad y actualizar las condiciones para los funcionarios de Palacio.

Sin embargo, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Santiago ordenó la paralización de los trabajos, en una notificación enviada a La Moneda, Presidencia y a la empresa Constructora Pío V Ltda, por que no se pidieron los permisos correspondientes.

“El municipio de Santiago, como responsable a través de su Dirección de Obras de la autorización de todo tipo de remodelaciones, construcciones, en el marco de la Ley de Vivienda y Construcción, y además de una serie de normas complementarias, no estaba informado de estas remodelaciones que se están realizando en el Palacio de La Moneda. Esta remodelación requiere autorización de la Dirección de Obras Municipales, al margen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y recién ayer se ingresaron los antecedentes, y además vienen incompletos”, explicó el propio Mario Desbordes.

El alcalde de Santiago recalcó que “el predicamento es bien simple, todos tienen que cumplir la ley: el más humilde locatario que hace una remodelación y también el Palacio de gobierno. Nadie está por sobre la ley, y en ese contexto esperamos que esto se regularice a la mayor brevedad posible, y las obras no continúan mientras no estén los permisos respectivos”.

Presidencia responde a Desbordes por obras en La Moneda

Ante esta situación, desde Presidencia defendieron las obras de remodelación en La Moneda, apuntando que “las mejoras en este inmueble y su actualización es para entregar mejoras, por ejemplo, para los trabajadores y las carabineras que se desempeñan en Palacio; más y mejor accesibilidad, y avances en las condiciones de habitabilidad de recintos utilizados a diario por administrativos, profesionales y por trabajadores operativos”.

“Es importante destacar que las obras que se están realizando como parte de este plan son una política de Estado y se enfocan en la preservación de un patrimonio tan importante para Chile como es el Palacio de La Moneda”, agregaron.

Consultados sobre la falta de permisos para las obras, desde Palacio puntualizaron que es responsabilidad de la empresa constructora.

“En función al contrato que tiene la empresa con el Ministerio de Obras Públicas, se harán cumplir los plazos y obligaciones de la empresa en este caso”, sentenciaron a La Tercera.