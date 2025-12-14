Gran afluencia de público y sin mayores incidentes: así fue la tranquila jornada de votación en segunda vuelta

Salvo incidentes menores en Valparaíso y la denuncia por intervencionismo contra Lipigas, la jornada se desarrolló con normalidad en todo el país.

Este domingo 14 de diciembre se vivió la votación de la segunda vuelta presidencial, en la cual se impuso José Antonio Kast de forma clara a Jeannette Jara, con lo cual el candidato republicano llegará a La Moneda el próximo 11 de marzo.

La jornada estuvo marcada por la tranquilidad y normalidad a lo largo del país, como lo dejó ver el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien indicó que solo se han registrado situaciones puntuales.

Una de ellas fue el aviso de bomba en un local de votación del cerro O’Higgins de Valparaíso, lo que obligó a su evacuación hasta que la emergencia fue descartada por las autoridades.

Los candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Jeannette Jara, concurrieron en las primeras horas a emitir su sufragio, mientras que la novedad la marcó Evelyn Matthei, quien llegó hasta la sede DuocUC de Providencia a menos de una hora del cierre de las mesas.

El llamado a votar de Lipigas

El incidente más llamativo involucró a la aplicación de Lipigas, la cual envió mensajes a sus usuarios llamando a votar por Kast, lo que le valió una denuncia de intervencionismo electoral por parte del equipo de Jeannette Jara.

“La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía” y que “el incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes”, explicó la empresa de gas.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que en la votación de segunda vuelta se inscribieron 160.935 chilenos en el extranjero, distribuidos en 426 mesas en 64 países, siendo la única que no se constituyó la correspondiente a Amán, en Jordania.

Para este proceso se desplegaron más de 26 mil miembros de las Fuerzas Armadas entre Arica y Magallanes, mientras que Carabineros precisó que se registraron más de 316 mil constancias en la Comisaría Virtual para excusarse por no votar.