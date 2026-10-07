General Marcelo Araya desmiente a Ricardo Yáñez por falta de armas: “Tenemos armamento”

El general director de Carabineros respondió que “yo quiero aclarar y desmentir también, porque estamos en un proceso importante de renovación”.

AGENCIA UNO

Marcelo Araya, general director de Carabineros, salió a desmentir las declaraciones de su antecesor, Ricardo Yáñez, quien cuestionó la falta de equipamiento para los funcionarios policiales, tras la muerte de cinco uniformados en los primeros siete meses del Gobierno de José Antonio Kast.

“Las ametralladoras que tenemos tienen 50 años, no hay pistolas para todos los carabineros, chalecos antibala del nivel 3, 2, no tenemos para todos, tampoco cascos. Pero todos los que salen al servicio, lo hacen con sus elementos de protección”, aseveró Yáñez, tras el homicidio del sargento segundo Jaime Urrea Burgos en Quilleco.

Al respecto, el general director de Carabineros respondió que “yo quiero aclarar y desmentir también, porque estamos en un proceso importante de renovación”.

Consultado sobre la postura de Yáñez de no contar con pistolas para todos los carabineros, Marcelo Araya aseveró que “tenemos armamento. Yo el detalle no se los puedo dar, pero tenemos armamento”.

En esta línea, el general director recalcó que “estamos renovando nuestro armamento, sobre todo lo que son pistolas automáticas. Tenemos fusiles, tenemos otro tipo de indumentaria, tenemos cascos”.

“Ustedes ven que los carabineros están saliendo con cascos balísticos. Por lo tanto, no es efectivo”, lo expresado por Ricardo Yáñez, apuntó Marcelo Araya, que precisó que “he dispuesto también el cambio de una nomenclatura, de la utilización de casco, de mayores chalecos. Eso va de la mano del proyecto que hemos realizado en este último tiempo”.