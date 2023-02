La declaración del presidente Gabriel Boric por un posible cambio de gabinete

27 de Febrero de 2023

Desde la semana pasada que se especula de un cambio en el gabinete del presidente Gabriel Boric.

El presidente Gabriel Boric retomó este lunes sus funciones en el Palacio de La Moneda luego de unas breves vacaciones, donde se refirió a las especulaciones respecto a un posible nuevo cambio de gabinete.

Sobre esto, el mandatario aseguró que su “intención e interés es proyectar esta Alianza de Gobierno en el largo plazo, por eso siempre estoy con ellos y no en una lógica de presiones, yo no me he sentido así (presionado) por lo menos”.

De igual manera, Gabriel Boric aseveró que “siempre estamos evaluando nuestros equipos“.

El presidente también se refirió a la leve alza que sufrió su aprobación en la más reciente encuesta Cadem.

Al respecto indicó que “ha tocado estar arriba y abajo en las encuestas, y uno no puede fijar su trabajo en torno a esa foto semanal“.

“Por lo menos tengo la tranquilidad de que estamos conectando de buena manera con las prioridades de la ciudadanía en materia de seguridad, alza en el costo de la vida, reconstrucción tras los incendios. Tengo la tranquilidad de que eso va a ser reconocido en su momento por la ciudadanía”, aseveró Gabriel Boric.

Renovar el compromiso

Además de Gabriel Boric, quien también se refirió a un posible cambio de gabinete fue la vocera Camila Vallejo, quien recalcó que esta era una decisión del presidente y que, a pesar de todo, tienen el compromiso de “seguir presente en terreno y trabajando”.

“Cada cierto tiempo se producen este tipo de discusiones, de presiones a través de la prensa o incluso en instancias reservadas. Sin embargo, acá hemos sido sumamente claros y claras, esto es una atribución exclusiva al Presidente de la República“, destacó la ministra en el punto de prensa.

El compromiso del gabinete, remarcó, es “seguir presente en terreno y trabajando por los compromisos y todas las medidas que hemos expuesto ante la ciudadanía”.

“Vamos a renovar nuestro compromiso en fortalecer siempre nuestro trabajo, en evaluarnos permanentemente para poder mejorar”, cerró.