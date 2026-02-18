Defensa desestima acusaciones de “amarres” tras polémicas designaciones en Subsecretaría de FFAA

El Ministerio de Defensa salió al paso de los cuestionamientos surgidos desde la oposición a una serie de designaciones en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, liderada por Galo Eidelstein (PC), las que fueron calificadas de “amarres” por parte del gobierno entrante.

Ante esto, la cartera dirigida por Adriana Delpiano emitió una declaración pública, en la cual precisa que la autoridad ha “ha ejercido sus atribuciones en completa concordancia y respeto de la legislación vigente”.

Junto con ello, desde Defensa explicaron que “es la ley sobre Estatuto Administrativo la que establece que los cargos de jefaturas de departamentos forman parte de la carrera funcionaria, un sistema fundado en principios jerárquicos, profesionales y técnicos, que garantiza que el Estado cuente con funcionarios que lleguen a sus cargos gracias a sus propias competencias, por la vía de procesos transparentes y objetivos, sin importar su afiliación o sensibilidad política”.

Es por esto que calificaron de “totalmente incomprensible que se cuestione la realización de concursos públicos para dar cumplimiento a la ley. Por el contrario, pareciera entenderse que quienes levantan dichos cuestionamientos buscarían designar de manera directa —sobre la base de afinidades políticas y pasando por sobre las normas vigentes— cargos propios de la carrera funcionaria, degradando la función pública”.

Defensa respalda nombramientos en Subsecretaría de FFAA

En esta línea, el Ministerio de Defensa detalló que, al comienzo de la administración de Gabriel Boric, las jefaturas de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas fueron designadas en el gobierno de Sebastián Piñera, con nombramientos a pocas semanas del cambio de mando.

“Esto nunca fue cuestionado por las actuales autoridades. Por el contrario, al cumplir el período legal de tres años que obliga a renovar dichas jefaturas, la mayoría de ellas fueron ratificadas. Además, la mayoría de los concursos fueron realizados entre los años 2023 y 2024”, puntualizó.

Además, dejaron en claro que los concursos para llenar dichos puestos “se hicieron con bases elaboradas en conformidad con los estándares fijados por la Contraloría General de la República y los llevó a cabo la conocida consultora de recursos humanos Táctica Consultores, elegida mediante licitación pública”.

“Lamentamos y rechazamos categóricamente que se pretenda enlodar a estas nuevas jefaturas, que provienen tanto del gobierno anterior como de nuevas postulaciones. Ante esto, el Ministerio de Defensa Nacional expresa su preocupación por las consecuencias de dichos cuestionamientos, en contraposición con el necesario resguardo de la función pública y el fortalecimiento de una carrera funcionaria al servicio del Estado”, cerró el Ministerio de Defensa.