Cuadrar las cuentas y cuadrar al oficialismo: el doble desafío de Quiroz con su primer Presupuesto

Si bien nadie en el sector discute la meta del ministro Quiroz de ordenar las cuentas fiscales, el dónde recortar —y qué programas se ajustan— ha desatado un debate interno en el oficialismo que amenaza con desordenar la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo.

AGENCIA UNO

“No sirvió de mucho”. Así evalúa parte del oficialismo la reunión que el martes 29 de septiembre sostuvieron las bancadas de Evópoli, RN, la UDI y el Partido Republicano con el presidente José Antonio Kast y la cúpula de su equipo ministerial, integrada por Jorge Quiroz (Hacienda), Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y José García Ruminot (Segpres).

La cita, realizada en Cerro Castillo, buscaba dar a conocer a los parlamentarios los lineamientos de la Ley de Presupuesto 2027, el primero elaborado por este Gobierno.

El problema, dicen en el sector, es que el Ejecutivo ha manejado con hermetismo el detalle de las partidas. El proyecto ingresó formalmente el 30 de septiembre, y según ese mismo relato, la reserva provocó la primera descoordinación sobre cómo abordar la focalización de los recortes.

Las diferencias aparecieron cuando se conocieron las primeras partidas. El proyecto no contempla financiamiento para una nueva entrega de Yo Elijo mi PC, programa que en 2026 alcanzó a 96.100 estudiantes y tuvo recursos cercanos a los $35 mil millones; de mantenerse así, sería el primer año en 17 sin una nueva entrega de computadores.

Los Liceos Bicentenario, política asociada a los gobiernos de Sebastián Piñera, también verán un recorte en su presupuesto. En concreto, de un 46,71% real y no tendrán nuevas convocatorias.

A eso se suma una rebaja de 10,1% en la partida de Cultura, medida frente a una base comparable definida por el propio Ejecutivo.

El diputado UDI Jaime Coloma reconoce en conversación con EL DÍNAMO que “hubo diferencias puntuales y hay que reconocerlas, pero ahora el desafío es mucho mayor”.

En ese sentido, asegura que comparten el objetivo de responsabilidad fiscal que plantea el ministro Quiroz, aunque agrega que ser responsables “también significa tener la disposición de revisar aquellas partidas que generan inquietudes legítimas”.

Para eso, sostiene, existe la instancia de trabajo que el Gobierno comprometió con los parlamentarios oficialistas, “para conversar, corregir y alcanzar acuerdos”. Y plantea que, pese a los reparos, “en lo fundamental estamos en la misma vereda”.

En el Partido Republicano el énfasis está en no escalar las diferencias.

La diputada Macarena Santelices (Partido Republciano) dice a EL DÍNAMO que “primero tenemos que conocer el Presupuesto completo antes de generar diferencias sobre trascendidos o partidas que todavía no han sido explicadas en detalle”.

Y si bien admitir que puede haber observaciones dentro del oficialismo, afirma que deben conversarse internamente y que “no creo que le haga bien al país que cada diferencia termine transformándose en una disputa pública”.

A su juicio, el ministro Quiroz “ha planteado un presupuesto que busca ordenar las cuentas públicas y priorizar las urgencias de los chilenos”.

Lo que preocupa en el oficialismo es que en el propio Ejecutivo hay matices.

Quiroz confirmó la discontinuidad de Yo Elijo mi PC y explicó que el presupuesto incluyó la revisión de más de 600 programas, con el argumento de la focalización del gasto. Sin embargo, este lunes el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, dijo en CNN Radio que “no tendría sentido descartarlo a priori” porque ni siquiera ha comenzado la tramitación.

Esa tramitación será el escenario donde se mida cuánto cede Hacienda y cuánto acepta el sector.