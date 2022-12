Paloma Mami reveló que ya había sido invitada al Festival de Viña anteriormente

28 de Diciembre de 2022

Paloma Mami se presentará durante la primera noche del Festival de Viña del Mar, el domingo 19 de febrero.

Paloma Rocío Castillo Astorga,​​​ conocida artísticamente como Paloma Mami, es una de las grandes estrellas que forman parte de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2023.

La chilena, radicada en Estados Unidos, se presentará en la Quinta Vergara en el cierre de la primera noche del certamen, el domingo 19 de febrero, misma jornada en la que pisará el escenario la colombiana Karol G.

En una reciente entrevista con Revista Ya, la intérprete de éxitos como “Not Steady” y “No Te Enamores de Mí” reconoció que ser parte del evento “siempre ha sido un sueño“, y que nada de esto habría sido posible sin el trabajo que ha realizado todos estos años.

“Desde que empecé en la música, es una meta para mí. Creo que para cualquier músico es un honor estar ahí, especialmente siendo chileno. Voy a estar un poco maniática cuando llegue el día, pero también feliz. Lo vamos a pasar muy bien”, sostuvo.

Junto con eso, Paloma Mami reveló que ya había sido invitada al Festival de Viña del Mar anteriormente, pero declinó la oferta debido a que, para ese entonces, solo tenía una canción.

“Me habían invitado el primer año. Tenía una canción. Fue una locura. Un honor que me invitaran con tan poco repertorio. Pero, pensándolo bien, dije: Sé que tengo que estar preparada para mostrar algo increíble, para hacer lo que nunca se ha visto. En eso estamos”, explicó.

Las metas de Paloma Mami

En la misma entrevista, Paloma Mami aseguró que ser parte del Festival de Viña del Mar es solo uno de los objetivos que tiene como artista.

“Tengo mucho por cumplir. Ahora, con lo de Viña y con mi disco, quiero demostrar qué tipo de artista soy. Que la gente me vea con otra luz, no como una artista que solo hace un estilo de música. Quiero mostrar lo versátil que soy. Esa es mi meta más cercana”, señaló la ex participante de Rojo.

En ese sentido, aseguró que anteriormente “ni siquiera sabía cómo grabar una canción o acercarme a un productor. Todos empezamos así: no sabemos lo que estamos haciendo. Sí, tuve la suerte de que la gente me vio rápido. Fue tan mágico que uno no lo puede entender”.

“Todos los días digo: ¿Cómo fue que a tanta gente le llamó la atención mi canción? Es suerte y esfuerzo, esa mezcla. Así que hay que estar agradecido con el universo”, cerró Paloma Mami.