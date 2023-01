VIDEO – Así es la coreografía que bailó Shakira de su hit con Bizarrap

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, continúa celebrando el éxito en el que se ha convertido su más reciente colaboración con Bizarrap.

Hace una semana que la canción “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” fue lanzada en todas las plataformas digitales causando gran revuelo por los versos que le dedicó a su ex pareja, Gerard Piqué, y a su actual novia Clara Chía.

Como una forma de celebrar los siete días que lleva la canción, alcanzando repercusión en todo el mundo, Shakira publicó en su cuenta de Instagram una coreografía que, de seguro, será replicada en plataformas como TikTok.

En ella aparece junto a la agrupación Bella Dose, quienes cuentan con millones de seguidores en distintas plataformas, a quienes sorprenden con sus creativas coreografías.

El baile, para quienes quieran aprendérselo, corresponde a la estrofa que señala:

“Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе’

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, de Bizarrap y Shakira.