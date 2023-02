“Yo me quise matar varias veces…”: la preocupante declaración de Pailita por el bullying en redes

28 de Febrero de 2023

Pailita reflexionó respecto a los hechos que ha vivido en los últimos días.

Carlos Javier Raín Pailacheo, conocido artísticamente como Pailita, en menos de una semana ha debido enfrentar diversas situaciones.

La primera de ellas tuvo que ver con la rutina de Fabrizio Copano, donde se aseguró que el cantante urbano se habría molestado por el chiste sobre los besos que le daba a su madre en la boca.

Aunque en primera instancia el intérprete de “Na Na Na” descartó esta posibilidad, Gonzalo Valenzuela desclasificó que efectivamente tuvo que encerrarlo en el baño para evitar que fuera a golpear al comediante.

Como si eso fuera poco, la noche del viernes Pailita tuvo que ver cómo su ex pareja exponía diversas situaciones, calificándolo de “manipulador, narcisista, malo, arrogante“, lo que lo llevó a realizar una transmisión para salir a defenderse.

A varios días de todos estos hechos, durante la tarde de este lunes emitió diversas declaraciones a través de su cuenta de Instagram.

La primera de ellas tuvo que ver con lo ocurrido con la joven de 17 años, donde le pidió disculpas a todos los que se vieron involucrados por “la manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas”, reconociendo que “dije cosas estúpidas”.

Pailita aseguró que ese día “no tuve que haber hecho el live, no tuve que haberme puesto de esa forma ni decir esas estupideces (…) Me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad”.

Con respecto a la relación que mantuvo con la menor de edad, quiso dejar en claro que “no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona, como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar”.

“Me equivoqué y lo asumo de verdad. Esto a mí me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, quiero tirar todo esto a la mierda”, confesó el artista urbano.

Pailita también aprovechó de aclarar que su ex pareja no tenía 14 años cuando iniciaron su relación, según se expuso en redes sociales en ese entonces. Además, explicó que todo ocurrió antes de alcanzar al fama y siempre estuvieron juntos a sabiendas de su familia, con quienes pasaba mucho tiempo.

“Nunca hice nada sin su consentimiento y ella está clara de eso, nunca le falté el respeto ni nada“, espetó.

Por lo mismo, Pailita le pidió a sus fanáticos y seguidores que por favor dejaran de atacarlo, ya que “psicológicamente yo estoy pa’l pico, estoy pa’ la corneta“.

El otro descargo de Pailita

En una última historia en Instagram, Pailita también se refirió al bullying que recibe en redes sociales desde hace más de un año, luego de que fuera blanco de críticas por besar a su madre en la boca.

El tema resurgió la semana pasada, durante el Festival de Viña del Mar 2023, a raíz de un chiste de Fabrizio Copano, quien dijo en su rutina que “Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos (…) andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar“.

A días de ello, en la red social, Pailita indicó que “el único que juzga es Dios y yo nunca he obrado mal como para recibir tantos odio”.

Pero seguido a eso, el cantante entregó preocupantes declaraciones. “He tenido un año de mierda. Llevan un año haciéndome bullying cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso“, admitió.

“No saben nada, no es fácil llevar todo esto, la mente muchas veces te juega en contra, todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí“, cerró.