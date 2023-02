Pailita aclara supuesta participación en el show de Paloma Mami en Viña 2023

21 de Febrero de 2023

Durante el lunes se difundió un supuesto setlist de Paloma Mami en el Festival de Viña del Mar 2023 que contaba con la participación de Pailita.

Carlos Javier Raín Pailacheo, conocido artísticamente como Pailita, salió a desmentir una supuesta participación que tendría en el show de Paloma Mami durante la primera noche del Festival de Viña del Mar 2023.

Durante la tarde del lunes comenzó a difundirse en redes sociales un presunto setlist de la intérprete de “No Te Enamores de Mí” que aseguraba que la presentación que tuvo en la Quinta Vergara duraría mucho más que el que se vio.

En el documento, que generó varias críticas contra la organización, se podía apreciar que Paloma Mami no cantó varias canciones como “Don’t Talk About Me” y que contaría con la presencia sobre el escenario de artistas como el mismo Pailita, además de Polimá Westcoast en canciones como “Síntomas de Soltera” y “Ultra Solo“.

Esta situación generó indignación en los seguidores de la chilena-neoyorkina, quienes acusaron a la organización por el hecho de que no se concretara lo que tenía planeado en primera instancia.

por favor la cantidad de cosas que tenía pensado hacer paloma mami en su show pero tuvo que cortarlo por la pésima organización del festival de viña y problemas de audio LOS ODIO pic.twitter.com/BLMSWt8v6m — nicolas; (@shouldmiIa) February 20, 2023

La aclaración de Pailita

Ante el revuelo que generó el supuesto setlist de Paloma Mami para el Festival de Viña del Mar 2023, Pailita aprovechó una transmisión en su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido.

“Anda circulando un setlist de Paloma donde aparezco yo, y sale que iba a cantar con ella Síntomas de Soltera y Ultra Solo“, mencionó de entrada el intérprete de “Na Na Na“.

Junto con eso, Pailita pidió que “no me anden metiendo en cosas en las que no tengo nada que ver“.

“Nosotros ayer (el lunes) fuimos a ver el festival. Yo con la Paloma no hablo desde que salió Síntomas de Soltera, ni con ella ni con nadie de su equipo de trabajo”, precisó.

Por último, insistió en que “yo nada que ver ahí. A nosotros no nos invitaron a cantar“.