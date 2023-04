“Tuvimos una amistad”: los detalles de la íntima conversación que tuvieron Daniela Aránguiz y Mauricio Pinilla

17 de Abril de 2023

En un principio, Mauricio Pinilla había anunciado acciones legales contra Daniela Aránguiz, pero desistió.

Daniela Aránguiz, panelista de Zona de Estrellas, se refirió a la privada conversación que mantuvo con Mauricio Pinilla en horas de este domingo.

Esto, luego de que el ex futbolista publicara en su cuenta de Instagram que “tengo mucha paciencia, pero se me agota. Así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial”.

“Les aviso en especial a la señora Aránguiz, que habla puras estupideces. Se acabó el webeo. Abogados a todos los que se quieran pasar de listos“, agregó. Pero horas después, aseguró que estaba todo arreglado.

Durante la noche, en una transmisión en vivo por Instagram junto a Cecilia Gutiérrez, Daniela Aránguiz entregó detalles de lo que había hablado con Mauricio Pinilla.

“Yo vi esto que escribió y le dije ¿Qué onda Mauro? No me compares con otro tipo de mujeres. Hablamos harto rato y después me dijo: Dani, tú me conoces desde chico, sabes perfectamente cómo soy, nosotros nos quisimos mucho porque fuimos súper amigos, siento que las cosas se tienen que conversar, que no tenemos que tener mala onda”, relató.

La amistad que unía a Daniela Aránguiz y Mauricio Pinilla

En medio de eso, Daniela Aránguiz reveló un dato desconocido que la vincula a Mauricio Pinilla directamente y que se remonta a años antes de su matrimonio con Jorge Valdivia.

“Nosotros con Mauricio cuando éramos chicos nos juntábamos en el mismo grupo, antes incluso de que yo estuviera en Mekano, cuando tenía 16 años. Siempre nos llevamos bien, tuvimos una amistad, salíamos a bailar”, comentó.

Pero todo cambio cuando se casó con Jorge Valdivia porque “él me prohíbe hablarle, indirectamente, a cualquier futbolista. Una vez me dijo: Me da lo mismo que haya sido tu amigo o no, son súper machistas, entonces para evitar atados, corté relaciones y muchas amistades con hombres. Nosotros después nunca retomamos la amistad”.

Por último, Daniela Aránguiz aseguró que tras la conversación con Mauricio Pinilla todo quedó resuelto entre los dos.

“Le dije: Yo no te deseo mal, todo lo contrario, después me dijo Yo tampoco. Ojalá que encuentres la paz. Ahí empezamos a conversar y como que se acordó que yo no era la esposa de Jorge, como me miró todos los años después, sino que era la Dani que era su amiga de cuando éramos chicos. Incluso nos dijimos Ojalá retomar la amistad que tuvimos“, cerró.