Dunas de Cochoa: corredoras ofrecen comprar departamentos afectados por socavones a mitad de precio

19 de Octubre de 2023

Los propietarios del edificio Miramar Reñaca, uno de los afectados por los socavones registrados en las dunas de Viña del Mar, acusaron que corredoras de propiedades e inversionistas los han contactado para adquirir sus departamentos, pero con descuentos de hasta un 50% del valor comercial.

Al respecto, Trinidad Carreño, dueña de un inmueble de tres dormitorios, indicó a La Tercera que la han llamado en al menos dos ocasiones: “unos colombianos, pero no me ofrecieron precio ni nada, sólo preguntaron si yo vendía” y el segundo llamado ocurrió el mismo día del segundo deslizamiento, esta vez por parte de una corredora.

Sin embargo, relató que “cuando pasó el primer socavón, dos vecinos de la torre A del Miramar vendieron sus departamentos, al parecer a un buen precio. Uno de ellos es apoderado del colegio de mi nieto. Se sentían felices por haber vendido y salir de los edificios”.

En tanto, otros propietarios reconocieron que les ofrecieron 120 millones por sus departamentos, a pesar de estar avaluados en al menos 240 millones antes de la emergencia.

Incluso han llegado ofertas para comprar estas propiedades por 60 millones, “cuando hace poco en el verano lo vendían en 150 millones. Es harta la diferencia”.

Manuel Ludueña, vocero de la comunidad del edificio Miramar Reñaca, relató que la empresa Montemar Brokers lo llamó “para preguntar si estaba dispuesto a vender más barato producto de los socavones y obviamente dije que no, que ninguna posibilidad. El corredor me dijo que uno de sus clientes le había preguntado si hay algún descuento dada la situación”.

En esta línea, un vecino le señaló que “estaba evaluando con algunos inversionistas comprar algunos departamentos, y si alguno estaba dispuesto a vender. Yo lo encontré terrible, viendo que hay una desgracia… es como aprovecharse de la situación”.

“Dije a los vecinos que no se les ocurra ponerse a vender, porque le van a bajar el valor a todas las propiedades. Si uno vende liquidando, olvídate de la plusvalía del edificio”, recalcó.

Pero Ludueña dejó en claro que a pesar de las ofertas recibidas, los departamentos del edificio no se pueden vender por razones prácticas.

“Yo quise refinanciar el mío con el banco, pero no puedo porque no pueden ir a tasar con todo esto de la declaración jurada. En estricto rigor hoy no se podría vender con crédito hipotecario, porque no podría ir nadie a tasarlo. Tampoco podría ir nadie a verlo”, sentenció.