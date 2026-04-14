Mario Marcel responde a Quiroz por supuesto déficit de caja fiscal: “No es equivalente a un Estado quebrado”

En esta línea, el ex titular de Hacienda aseveró que “el nuevo gobierno merece apoyo en su esfuerzo por profundizar la consolidación fiscal”.

AGENCIA UNO

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, aprovechó su comparecencia a la comisión de la Cámara de Diputados para responder al actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien cuestionó duramente el manejo fiscal del gobierno de Gabriel Boric.

Tras iniciar sus funciones como nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz aseveró que “la caja con que cerró la administración anterior fue de US$46 millones al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones”.

Este argumento fue el principal esgrimido por La Moneda para no aplicar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) para evitar el bencinazo.

Ante estas palabras, Mario Marcel explicó ante los integrantes de la instancia parlamentaria que la revisión del periodo 2022-2025 es contraria a la tesis de Quiroz sobre que la administración Boric tuvo las metas fiscales “más deficitarias de la historia” e igualmente no pudo cumplirlas.

El ex presidente del Banco Central precisó que Hacienda no hizo mención al año 2022, donde se registró un sobrecumplimiento de 3,5% del PIB sobre la meta estructural, mientras que en 2025 se considera una meta anterior al vigente decreto de política fiscal.

“El gobierno anterior no se puso las metas más deficitarias de la historia. En segundo lugar, el sobrecumplimiento de la meta de balance estructural del 2022 y el virtual cumplimiento del 2023 compensan los incumplimientos del 2024 y 2025”, declaró Marcel ante la Comisión de Hacienda.

Con todo estos datos, Mario Marcel recalcó que el cumplimiento fiscal “ya no es menos 3,9% del producto, sino más 0,1%. La combinación de todos estos elementos hizo que en el cuatrienio se superara el desempeño fiscal del gobierno previo e hizo que Chile mantuviera una posición favorable en la comparación internacional”.

En cuanto a deuda fiscal, Marcel detalló que el déficit promedio para 2022-2025 fue de 1,7% del PIB, lejos del 4,8% del segundo gobierno de Sebatián Piñera o el 2,4% de Michelle Bachelet, mientras que el aumento de la deuda bruta fue de 5,2 puntos, por debajo de sus predecesores.

En materia de deuda, Marcel sostuvo que el déficit efectivo promedio del período 2022-2025 fue de 1,7% del PIB, por debajo del 4,8% registrado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y del 2,4% del segundo mandato de Michelle Bachelet. Asimismo, afirmó que el aumento de la deuda bruta en los últimos cuatro años fue de 5,2 puntos del PIB, menor al de administraciones previas.

“Por supuesto que quienes tuvimos responsabilidad en este período hubiéramos querido mostrar avances más contundentes al término de este ciclo. Fuimos los primeros en lamentar los incumplimientos de la meta estructural en 2024 y 2025, pero eso no es equivalente a una crisis fiscal, no es equivalente a un Estado quebrado”, dejó en claro Mario Marcel.

En esta línea, el ex titular de Hacienda aseveró que “el nuevo gobierno merece apoyo en su esfuerzo por profundizar la consolidación fiscal”.